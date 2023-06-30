«مصر للطيران» تحتفل مع الركاب بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو (صور)

وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور، احتفلت مصر للطيران اليوم مع عملائها المسافرين في مطار القاهرة الدولي بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تحت رعاية وزارة الطيران المدني المصري.

مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة

وقدم فريق العمل من العلاقات العامة بمصر للطيران، شيكولاته تحمل شعار علم مصر للركاب المسافرين بصالة السفر، فضلًا عن تقديمها للركاب على متن الطائرات، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع المسافرين.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وذلك اعتبارًا من غد السبت وحتى 12 يوليو بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و 75 رحلة من المدينة لنقل الحجاج من الأراضي الحجازية المقدسة.

جسر جوي بـ176 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

يذكر أن الرحلات الخاصة التي تسيرها مصر للطيران، لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو الجاري، كما أن رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي تبدأ من 3 يوليو حتى 17 من نفس الشهر.

وكان الطيار يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، شدد على ضرورة تقديم خدمات مميزة على متن رحلات مصر للطيران، مؤكدا أن الشركة والعاملين بها سيبذلون قصارى جهدهم، لتقديم خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلات السفر والوصول.