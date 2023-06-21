تكريم 3 عمال في «السكك الحديدية» لأمانتهم في رد حقائب الركاب

عثر عدد من العاملين في شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، على حقيبة لأحد الركاب بها مبلغ مالي بعملة أجنبية وشيكين بنكيين، وحقيبة أخرى داخلها مبلغ مالي وهاتف محمول، أثناء أداء مهام عملهم، وفق منشور للشركة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن مجاهد عبد الحميد، العامل في قطار «تالجو»، عثر أثناء عمله في رحلة القطار رقم 2025 على حقيبة بها مبلغ مالي بعملة أجنبية و«شيكين بنكيين» وجوازات سفر تخص صاحب الحقيبة، وسلمها بكامل محتوياتها إلى صاحبها في قسم الشرطة.

العثور على مبلغ مالي

وعثر عبدالرحمن قاسم، عامل خدمات في محطة الإسكندرية، على حقيبة بها مبلغ مالي وهاتف محمول، أثناء أعمال نظافة القطار رقم 919، فتوجه إلى شرطة المحطة لتسليم الأغراض، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحسب المنشور، عثر عبد السلام محمد عبد السلام، فرد تأمين القطار الروسي، على مبلغ مالي، أثناء عمله على رحلة القطار رقم 28، وسلم المبلغ لصاحبه في قسم الشرطة.

تكريم العاملين الثلاثة لأمانتهم

من جهته، كرم المهندس سامي عبد التواب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة، العاملين الثلاثة لأمانتهم وإخلاصهم في أداء واجبات عملهم، مع صرف مكافأة مالية وشهادة تقدير لكل منهم، وشدد على على جميع العاملين في الشركة على ضرورة التعامل بأمانة، والاقتداء بالعمال الامناء الثلاثة.