تنسيق التمريض 2023 محافظة الإسكندرية.. يبدأ من 265 درجة

يعد تنسيق التمريض 2023 محافظة الإسكندرية واحدا من أهم احتياجات طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في التقديم به خلال تلك الآونة مع عمليات تقديم الثانوية العامة وبدائلها التي تستمر حتى يوم 20 من شهر يوليو الجاري وفقا لما تم إقراره من مديرية التربية والتعليم للتقديم في الثانوية العامة وبدائلها.

تنسيق التمريض 2023 محافظة الإسكندرية

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تنسيق التمريض 2023 محافظة الإسكندرية الذي يبدأ من 265 درجة وفقا لما أعلنته إدارة معاهد التمريض في الإسكندرية.

تفاصيل تنسيق التمريض 2023 محافظة الإسكندرية

وأكدت إدارة معاهد التمريض في الإسكندرية، أن تنسيق التمريض 2023 محافظة الإسكندرية يتم وفقًا لتنسيق وزارة الصحة، ثم قبول المجاميع الأعلى المتقدمة بدءا من 265 درجة.

درجات قبول تنسيق التمريض 2023 محافظة الإسكندرية

وأكدوا أن درجات قبول تنسيق التمريض 2023 محافظة الإسكندرية تتباين من كل مدرسة حسب تبعيتها، فمدارس وزارة الصحة تبدأ من مجموع 265 درجة، يليها التأمين الصحي ثم مدارس الهيئة التعليمية، وأقل مجموع هو المؤسسة العلاجية، وأعلاها المعاهد الخاصة ومنها معهد تمريض المنتزه، ويقبل مجموع فوق 265 درجة، وجميع المدارس التقديم لها يكون بشكل إلكتروني.