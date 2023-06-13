تنسيق التمريض 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن مناقشة شروط تنسيق التمريض 2023 اليوم، والإعلان عنها خلال أيام، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023 سيكون في محافظات الأقاليم أعلى من محافظة القاهرة، نظرا لارتفاع المجاميع في المحافظات عن القاهرة خلال العام الجاري، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم قبول طلب الراغبين في التحويل من محافظات الأقاليم الى القاهرة أو العكس، وتابع المصدر أنه من المتوقع أن يكون تنسيق هذا العام مقارب لتنسيق العام الماضي ليتراوح مجموع القبول بين 69 و86%.

تنسيق التمريض 2023 والشروط المطلوبة

وعن شروط التقديم في مدارس التمريض 2023 جاءت على النحو التالي وفقا لتصريحات مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ«الوطن»:

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة اتمام الدراسة الإعدادية في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم من نفس أنباء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- لا تقبل طلبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من نفس المحافظة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ويمكن النزول بهذا السن عن 15 عاما بـ6 أشهر بقرار من وزير الصحة والسكان.

- ضرورة اجتياز القدرات وكشف الهيئة والكشف الطبي المنصوص عليه.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك.

- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب قرار من الطالب نفسه وولي الأمر، وفيما يتعلق بالطالبة لابد وألا تكون متزوجة.

الأوراق المطلوبة لتقديم في مدارس التمريض 2023

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2023 جاءت على النحو التالي:

- تقديم الشهادة الإعدادية الأصل - 6 طوابع مهن طبية - دمغة - تقديم عدد 8 صور شخصية - صورة الشهادة الشخصية الخاصة بولي الأمر - تقديم شهادة ميلاد و3 صور منها على الأقل.

وعن الاختبارات المتوقع أن يمر بها الطالب جاءت على النحو التالي:

- اختبار إملاء باللغة العربية.

- اختبار طبي يشمل كشف نظر وكشف باطني واختبار مخدرات.

- اختبار شخصي يشمل قوة الملاحظة وسرعة الاستجابة ومهارات التواصل.

- كشف هيئة: حسن المظهر وسلامة النطق.