فتح باب التقديم في تنسيق التمريض 2023-2024 غدا.. اعرف قواعد القبول
تنسيق التمريض 2023 - 2024.. إليك الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم
كتب:
محمد سامي الكميلي
02:48 م | الإثنين 03 يوليو 2023
مدارس التمريض
قالت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إنّه سيتم فتح باب التقدم لتنسيق التمريض 2023-2024، غدًا، في إدارات التدريب بمديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.
وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، كشف عن شروط وقواعد الالتحاق بمدارس تنسيق التمريض 2023-2024، موضحًا أنّ تنسيق التمريض سيراعي أن يكون القبول للمجموع الأعلى، وسيتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.
قواعد القبول في تنسيق التمريض 2023-2024
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ قواعد وشروط القبول لتنسيق التمريض 2023-2024، كما يلي.
- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس العام.
- دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.
- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن نفس أبناء المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.
- لا يجوز قبول أي طالب من خارج محافظته بمحافظة أخرى.
- عدم الإخلال بكثافة الفصول المقرر لها ألا تزيد عن 30 طالبًا للفصل الواحد كحد أقصى.
شروط الالتحاق لتنسيق التمريض 2023-2024
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أنّ شروط الالتحاق لتنسيق التمريض 2023-2024، تتضمن ما يلي.
- تفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي الأمر.
- اجتياز عدد من الاختبارات التي تشمل مستوى اللغة العربية، والإنجليزية.
- اجتياز اختبار التعامل مع الحاسب الألى.
- درجات القبول لا تقل عن 70% لكل مادة من المواد سالفة الذكر.
- اجتياز كشف الهيئة الذي يتضمن اللباقة في الحديث، ومهارات التواصل، وقوة الملاحظة، والاختبار النفسي، والمظهر العام، والمعلومات العامة، والتناسق بين الوزن والطول، وسلامة النطق.