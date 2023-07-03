فتح باب التقديم في تنسيق التمريض 2023-2024 غدا.. اعرف قواعد القبول

قالت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إنّه سيتم فتح باب التقدم لتنسيق التمريض 2023-2024، غدًا، في إدارات التدريب بمديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، كشف عن شروط وقواعد الالتحاق بمدارس تنسيق التمريض 2023-2024، موضحًا أنّ تنسيق التمريض سيراعي أن يكون القبول للمجموع الأعلى، وسيتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

قواعد القبول في تنسيق التمريض 2023-2024

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ قواعد وشروط القبول لتنسيق التمريض 2023-2024، كما يلي.

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس العام.

- دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن نفس أبناء المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز قبول أي طالب من خارج محافظته بمحافظة أخرى.

- عدم الإخلال بكثافة الفصول المقرر لها ألا تزيد عن 30 طالبًا للفصل الواحد كحد أقصى.

شروط الالتحاق لتنسيق التمريض 2023-2024

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أنّ شروط الالتحاق لتنسيق التمريض 2023-2024، تتضمن ما يلي.

- تفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي الأمر.

- اجتياز عدد من الاختبارات التي تشمل مستوى اللغة العربية، والإنجليزية.

- اجتياز اختبار التعامل مع الحاسب الألى.

- درجات القبول لا تقل عن 70% لكل مادة من المواد سالفة الذكر.

- اجتياز كشف الهيئة الذي يتضمن اللباقة في الحديث، ومهارات التواصل، وقوة الملاحظة، والاختبار النفسي، والمظهر العام، والمعلومات العامة، والتناسق بين الوزن والطول، وسلامة النطق.