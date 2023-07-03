بدء تنسيق التمريض 2023 بالفيوم غدا.. إليك الشروط والأوراق المطلوبة

تستعد مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، لانطلاق تنسيق التمريض 2023 صباح غد الثلاثاء، لقبول ملفات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، للالتحاق بـ9 مدارس بمختلف أرجاء المحافظة، بينها 7 مدارس للبنات ومدرستين للبنين، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي حددتها وزارة الصحة لتنسيق العام الدراسي 2023/2024، والمتمثلة في قبول الطلاب بحسب المجموع الأعلى فالأقل.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق التمريض 2023 بالفيوم، والأوراق المطلوبة، وشروط القبول، وأماكن التقديم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

فتح باب التقديم لتنسيق التمريض 2023 بمحافظة الفيوم غدًا

وأعلنت مديرية الصحة بالفيوم، عن فتح باب التقديم لتنسيق التمريض 2023 بمحافظة الفيوم غدًا في 9 مدارس، حيث يتقدم كل طالب أو طالبة للالتحاق بالمدرسة التي تقع في دائرة المركز التابع له كالتالي:

مدرستا اللاهون ومطرطارس تمريض للبنين. مدرستا بندر ومركز للبنات ملحقتين بمستشفى الفيوم العام. مدرسة طامية للبنات بمستشفى طامية. مدرسة سنورس للبنات بمستشفى سنوس. مدرسة إطسا للبنات بمستشفى إطسا. مدرستا أبشواي ويوسف الصديق بمستشفى أبشواي.

شروط تنسيق التمريض 2023 بالفيوم

وتمثلت شروط القبول في تنسيق التمريض 2023 في القواعد الآتية:

الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

دراسة اللغة الإنجليزية «لغة أولى أو ثانية».

أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.

أن يكون الطالب من أبناء محافظة الفيوم.

أن يكون حاصلًا على درجة القبول المحددة فما أكثر.

ويجب على الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض عوضًا عن الثانوية العامة، الحصول على مجموع 260 درجة فأكثر، بحسب ما أوضحته مديرية الصحة بالفيوم، وسيتم اختيار الطلاب الحاصلين على الأعلى درجات، وتحديد الحد الأدنى للقبول بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وحصر مجاميع الطلاب المتقدمين.

الأوراق المطلوبة لتنسيق التمريض العادي 2023

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لتنسيق التمريض العادي 2023 فإنّه يتمثل في الآتي:

أصل شهادة الميلاد للطالب بالإضافة 3 صور منها.

أصل الشهادة الإعدادية للطالب بالإضافة إلى 3 صور منها.

8 صور للطالب أو الطالبة خلفيتها بيضاء.

دمغة بجنيه.

6 طوابع مهن طبية.

حافظة مستندات بلاستيك.

صورة الرقم القومي لولي الأمر.