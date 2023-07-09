الداخلية تضبط متهما بإصابة كلب ببندقية صيد بعد تداول فيديو على فيسبوك

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على «كلب»، وإصابته ببندقية صيد «رش» بالقاهرة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على «كلب» بالطريق، وإصابته بطلقة من بندقية صيد «رش» بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول.

تحديد مكان مرتكب الواقعة والقبض عليه

وأضاف البيان، أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل بجراج - مقيم بدائرة القسم) وعثر بحوزته على (بندقية صيد «رش» المُستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم نقل الكلب المصاب لإحدى المستشفيات البيطرية لتلقي العلاج اللازم، وفق بيان الداخلية.