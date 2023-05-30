مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب بسبب خلافات في مدينة السلام

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب بسبب خلافات سابقة في مدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه وشهود الواقعة لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنه نافذه في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «كريم س ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في القلب.

القبض على المتهم

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وأحد الأشخاص، تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه من سلاح أبيض، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.