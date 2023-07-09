محمد عدوية يطرح برومو أغنيته الجديدة «تعرف عني إيه»

كشف الفنان محمد عدوية، عن برومو أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «تعرف عني إيه»، المُقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في ضوء الاحتفالات بصيف 2023.

وطرح محمد عدوية، برومو الأغنية الجديدة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق قائلا: «برومو الأغنية الأولى من ألبوم تعرف عني إيه.. هاتسمعوها كاملة قريب أوي».

محمد عدوية لجمهوره على فيسبوك: جاهزين

وروج مؤخرا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «تعرف عني إيه» المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميصا أزرقا حاملا في يده كاسيت، ونشره على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا: «جاهزين».

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية على وضعنا، التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند قائلاً: الحمد لله ردود الفعل فاقت توقعاتي خاصة أنني أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبي، والدي وأخويا وحبيبي وصديق الأسرة محمد رمضان، الذي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتمثيل.