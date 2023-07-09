الأول على الجمهورية بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية: تنظيم الوقت سر تفوقي

قال عمرو عطوة، الأول على الجمهورية بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية الزراعية الفنية، إنَّ الإصرار على الوصول إلى الهدف أبرز أسباب نجاحه وتحقيق هدفه، «أصعب ما مررت به بأنَّ الدراسة بمدرستي عملية وتطلبت مني الانتظام في الحضور يومياً».

عطوة: حرصت على استذكار دروسي أول بأول بعد أداء صلاة الفجر

وأضاف «عطوة» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، مع أوائل الدبلومات الفنية، أنَّه كان ينتهي من استذكار دروسه فور عودته من المدرسة لتجنب تراكم المواد الدراسية، قائلاً «استمريت على ذلك لحد قبل الامتحان بـ 3 أشهر.. توقفت عن الذهاب إلى المدرسة ونظمت وقتي وركزت فقط في المذاكرة».

وتابع الأول على الجمهورية بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية، «الدروس اللي كنت باخدها أذاكرها أول بأول.. أصلي الفجر وأبدأ وأنظم وقتي بحرص بين الذهاب إلى الدروس والمذاكرة».

مناهج المدارس التطبيقية الأقرب لسوق العمل

ويرى أنَّ المناهج التي يدرسها حالياً هي الأقرب للتطبيق بسوق العمل ومرتبطه بالحياة العملية أكثر، قائلاً «المدرسة التطبيقية نبدأ بدراسة نظرية ثم نحاول تطبيقها عملياً.. درست كل شيء خاص بالزراعة مثل البساتين والآفات وحرصت بعد انتهاء دروسي بمدرستي على الذهاب إلى مهندسين بالشركات التابعة لتخصصي للاستزادة في الشرح العملي الذي استفدت منه في التطبيق العملي».