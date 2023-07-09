يترقب الآلاف من طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، اجتماعات اللجنة العليا للتنسيق التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بشأن التفاصيل النهائية لتنسيق الجامعات 2023 والضوابط وإجراءات التسجيل للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لهم وفقاً لقواعد تنظيم الجامعات، وكذلك معرفة موعد اختبارات طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية والقواعد الخاصة أيضا باختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات .

الكليات المتاحة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بمختلف التخصصات «صناعي ، زراعي ، تجاري ، تمريض ، سياحي»:

** كليات الهندسة

** كليات الزراعة

** كليات التجارة

** كليات السياحة والفنادق

** كليات التربية

** كليات الحقوق «لطلاب المعاهد الفنية شعبة قانون»

** كليات الآثار

** كليات الفنون والتصميم

** المعاهد الفنية الصحية

** المعاهد الفنية التجارية

** كليات التمريض

** معاهد المحاسبة

** معاهد السكرتارية

** الجامعات التكنولوجية

** الجامعة العمالية

** الأكاديميات المتخصصة

** كليات الفنون التطبيقية

** كليات الزراعات الصحراوية وكليات السياحة والضيافة بالجامعات الأهلية.

** كليات «الآداب - التجارة- الزراعة - التربية - التربية النوعية» نظام التعليم المدمج في الجامعات الحكومية شرط مرور أكثر من عامين على حصول الشهادة.