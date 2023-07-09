ضبط المتهم بسلخ الحمير النافقة للحصول على جلودها في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بجمع الحمير النافقة والمريضة وسلخها بغرض استخدام جلودها وإلقاء باقي الحمير في الترع والمصارف في منطقة بمركز منوف، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم تجاه الشخص المضبوط.

تفاصيل ضبط المتهم بسلخ جلود الحمير في منوف

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين أن المتهم يسلخ الحمير لاستخدام جلودها وإلقاء الأجزاء الأخرى في المصارف.

وأكدت مصدر مسؤول في الطب البيطري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التحفظ على المتهم الذي سبق اتهامه في واقعة مشابهة من قبل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، أنه فور تلقي الإخطار بالواقعة وجه بانتقال رجال مدير إدارة منوف إلى المكان لمتابعة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها، والتحفظ على الحمير المضبوطة ووضعها تحت الحراسة لمنع التلاعب في المضبوطات.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم دفن الحمير المضبوطة بطريقة صحية وآمنة حفاظاً على صحة المواطنين لمنع انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين في القرية، وتحرير محضر إثبات حالة بعد التخلص من المضبوطات التي تم التحفظ عليها.

القبض على شخص سلخ الحمير داخل قطعة أرض

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بإلقاء القبض على شخص سلخ الحمير داخل قطعة أرض مستأجرة، بعد ورود شكاوى من الأهالي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.