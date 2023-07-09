تركيب أجهزة جديدة وإجراء أكثر من 18 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفيات المنوفية

أجرت إدارة العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتور أحمد سمير بدر مدير عام إدارة العلاجي، تركيب أجهزة لرفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لإدارة العلاجي خلال شهر، إذ جرى تركيب جهاز أشعة «إكس راي 500» مللي ثابت لمستشفى أشمون العام، جهاز أشعة متنقل 100 مللي لمستشفى زاوية الناعورة.

إجراء أكثر من 18 ألف غسيل كلوي

كما أجرت إدارة الكلى بعمل 18500 جلسة غسيل كلوي منتظمة وجلسات طوائ بالرعاية المركزة بالإضافة لبدء تشغيل الدور الثالث بمستشفى سرس الليان وبدء العمل التجريبي لوحدة الأطفال، وتم التأكد من توافر جميع مستلزمات الغسيل الكلوي لجميع الوحدات ، كما تم عمل إحلال وتجديد لعدد 40 سرير بوحدتي الشهداء، منوف العام من خلال المشاركة المجتمعية، وتم المرور على ست وحدات لمتابعة سير العمل بها.

جهود مديرية الصحة في محافظة المنوفية

وقام قسم المستلزمات الطبية بمديرية الصحة بالمنوفية، بعمل طلبات إمداد استثنائية للمستشفيات لتوفير النواقص من المستلزمات الطبية في جميع التخصصات خلال فترة أجازة العيد وتم مراجعة الطلبات والموافقة عليها من قبل قسم المستلزمات بالمديرية وتم التوريد قبل إجازة عيد الأضحى بالإضافة إلى سداد أغلب مديونيات المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية عن العام المالي 2022 / 2023.

حصر الأصناف التي لم يتم توريدها بمخاطبة

كما جرى حصر الأصناف التي لم يتم توريدها بمخاطبة هيئة الشراء الموحد لتنفيذ غرامات عدم التوريد على الشركات والقيام بتجميع بيان نواقص المستلزمات الطبية في جميع التخصصات لتوفيرها عن طريق الصرف من المخزن الإقليمي أو إعادة تدوير الأصناف بين المستشفيات قبل أجازة عيد الأضحى، وجدير بالذكر أنه تمت متابعة المستلزمات بجميع المستشفيات وتم توفير النواقص منها من خلال غرفة الأزمات وذلك خلال 24 ساعة طوال فترة إجازة العيد.

عمل الإصلاحات الاستراتيجية

وقامت إدارة الصيانة بعمل الإصلاحات الاستراتيجية لكل من المستشفيات الآتية منوف العام، وقويسنا المركزي، ومستشفى جراحه المخ والأعصاب، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى الشهداء، ومستشفى السادات المركزي، كما تم البدء في إنشاء قسم أوعية دموية في مستشفي قويسنا والعمل علي إنهاء إجراءات تشغيل حضانات الخطاطبة.