تنسيق التمريض 2023 محافظة مطروح.. اعرف التفاصيل

تنسيق التمريض 2023 محافظة مطروح، يختلف عن المحافظات الأخرى، حيث جرى فتح باب التقديم للطالبات والطلاب في مدارس التمريض، على مستوى المحافظة، لمن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنت عنها مديرية الصحة.

تنسيق التمريض 2023 محافظة مطروح

وحول تنسيق التمريض 2023 محافظة مطروح، قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه جرى وضع الحد الأدنى للمجموع للتقديم 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

فتح باب التقديم لمدارس التمريض

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه يتم التقديم في مدارس التمريض بمحافظة مطروح من اليوم الأحد 9 يوليو 2023، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض مطروح بنات، ومطروح بنين، والحمام بنات وسيوة بنين، وإحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم، بشروط كالتالي:

- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، للعام الدراسي 2024/2023 مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل على الشهادة المذكورة منها ويتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين مدرسة الحمام بنات يتقدم لها الطلبة من مراكز الحمام والعلمين والضبعة ومدرسة التمريض بمطروح بنات يتقدم لها من مراكز مرسى مطروح والنجيلة وبراني والسلوم وسيوة.

- مدرسة التمريض بمطروح بنين يتقدم لها من جميع المراكز ما عدا سيوة.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وغير متزوج وألا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب مصدق عليه من ولى الأمر.

- لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

- القبول بالمجاميع الأعلى.

اختبارات مدارس التمريض في مطروح

وأشار وكيل صحة مطروح إلي أن عقب قبول الأعلي في المجموع، يجري عقد الاختبارات الآتية:

- عمل كشف الهيئة واختبار القدرات.

- الكشف الطبي الذي يتم بواسطة القوموسيون الطبي بمطروح.

- يتم تسجيل إقرارات على ولى الأمر أخذ تعهد على ولي الأمر بأن الطالب أو الطالبة المتقدمين لا يعتبر مقبول إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- أخذ تعهد على الطالب أو الطالبة وولى الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية المختلفة حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده الوزارة.

- عدم نقل الطالب أو الطالبة من مدرسة إلى أخرى أثناء فترة الدراسة إلاً بعد موافقة الجهتين سواء كانت داخل المحافظة أو خارجها.

عدم زواج الطالب أو الطالبة أثناء فترة الدراسة.

- التعهد في حال اكتشاف التزوير بأوراق الطالب أو الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائياً.