لطلاب الشهادة الإعدادية.. تنسيق التمريض 2023 محافظة المنيا

تنسيق التمريض 2023 محافظة المنيا، حيث تقبل جميع مدارس التمريض في المحافظة الحاصلين على مجموع 245 درجة فما فوق، بالشهادة الإعدادية، شريطة أن يكون المتقدم حاصل على الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين، وألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل اختبار مقرر.

تنسيق التمريض 2023 محافظة المنيا

وقالت الدكتورة هبة لبيب، مدير إدارة التمريض والمدارس بمديرية الصحة، إن تنسيق التمريض 2023 محافظة المنيا، للعام الدراسي الجديد 2023-2023، يشترط حصول الطالب على مجموع 245 درجة فما فوق، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، والقبول طبقا لأعلي المجاميع ثم اجتياز اختبارات القبول والاختبار الشخصي وكشفا الهيئة والطبي، لا يعتبر القبول نهائي إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والاختبارات والكشف الطبي، وتقديم الأوراق الأصلية، وتوقيع الإقرارات بواسطة ولى الأمر في مكان القبول.

شروط التقديم في التمريض 2023 محافظة المنيا

أوضحت مدير إدارة التمريض، أن من ضمن شروط تنسيق التمريض 2023 محافظة المنيا، التزام المتقدمين بإجراء اختبار الإملاء في اللغتين العربية والإنجليزية والقدرات التحريري والشفهي، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، وكشف الهيئة والنفسي، وقوة الملاحظة، واللباقة في الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، والمعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على العمل.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن المدارس الخاضعة إلى تنسيق التمريض 2023 محافظة المنيا عددها 12 وتتبع وزارة الصحة والسكان، منها 6 للبنات تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023، حيث جرى فتح باب التقديم السبت الماضي ويستمر حتى 22 من الشهر الجاري.