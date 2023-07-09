تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية.. خطوات التقديم

يشغل تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية، قطاع كبير من الطلاب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث بدأ اليوم الأحد، التقديم لمدارس التمريض وسحب الملفات من مديرية الصحة والتقديم في كل مدرسة تابعة لإدارة الطالب التعليمية التابعة لها في كل مركز.

تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية

وقالت الدكتورة إيريني إسكندر مدير الإدارة الصحية بمركز تلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بتنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية في كل مدرسة بداية من اليوم على مستوى المدارس مع تسهيل كل الإجراءات لجميع الطلاب المتقدمين في مدارس التمريض، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل لجنة لقبول أوراق الطلاب من قبل إدارة المدرسة.

تفاصيل تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية

وأشارت إلى أن إعلان تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية يكون من خلال لجنة من مديرة الصحة تتولى فحص الأوراق وتحديد مجموع القبول في مدراس التمريض على مستوى كل مدرسة في المحافظة بناءاً على مجموع الطلاب في كل مدرسة.

المستندات المطلوبة للراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض

وحددت مديرية الصحة في المنوفية، المستندات الخاصة بالطلاب عند التقديم لتنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية، وهي استمارة النجاح موجود بها رقم الجلوس والمجموع والإدارة التعليمية الخاصة بالطالب، وصورة شهادة الميلاد، واستمارة الالتحاق ويحصل عليها الطالب من مقر مديرية الصحة في مدينة شبين الكوم، ويحصل الطالب عن إيصال التقديم للمدرسة موثقا بداخله تاريخ التقديم ورقم الملف.

ويقوم الطلاب بالتقديم في مدرسة التمريض التابع لها طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويتم إخطار مديرية الصحة في المنوفية بعدد الطلاب المتقدمين للمدرسة بشكل يومي علي أن يتم متابعة ذلك من قبل الإدارة المختصة في مديرية الصحة في المنوفية.

خطوات التقديم في تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية

وكشفت مديرية الصحة عن خطوات التقديم في تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية، وجاءت كما يلي:

1- التوجه إلي مديرية الصحة في المنوفية للحصول علي استمارة التقديم في مدرسة التمريض.

2- تقديم الأوراق المطلوبة إلي مدرسة التمريض في المركز التابع لها.