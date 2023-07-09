توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. خبير يوضح

كشفت مؤشرات نتيجة الشهادات الفنية 2023 للتخصصات المختلفة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبوع الماضي، وشهدت ارتفاع النسب في بعض الشعب وانخفاض في الأخرى مقارنة بالعام الماضي، عن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ما بين الانخفاض والارتفاع للتخصصات العلمية والشهادات سواء لنظام الـ3 سنوات، أو الـ5 سنوات، وفقا لما كشفه الدكتور سليم عبدالرحمن الخبير التربوي، موضحا أن موعد تنسيق هذه الفئات لم يتحدد حتى الآن، وفقا للمنشورات الرسمية لوزارة التعليم العالي.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح الخبير التربوي، أن مؤشرات نتائج الشهادات الفنية في إطار الكشف عن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023؛ نظام 5 سنوات جاءت نسب النجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75% عن العام السابق، وهو ماي شير إلى ارتفاع الحدود الدنيا للكليات والمعاهد المخصصة لهذه الشريحة بنسبة تتراوح من 2% إلى 3% عن العام الماضي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتابع أنه بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية في مختلف التخصصات نظام 3 سنوات، فإن نسب النجاح 65.55%، بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق، وهو ما يشير إلى التوقعات بانخفاض الحدود الدنيا للكليات والمعاهد عن العام الماضي بما لا يقل عن 1% بجميع الكليات، موضحا أن هناك معيارا أيضا وهو الأعداد المخصصة للقبول بتلك الكليات، وللمسجيلن للالتحاق أيضا لهم دور في تحديد الحدود الدنيا للقبول.

وتابع عبد الرحمن، أنه يجب على الطلاب الاطلاع على التخصصات الجديدة التي توفرها الدولة المصرية مؤخرا في الجامعات المختلفة لا سيما في الجامعات التكنولوجية، وضرورة التطلع في اختياراتهم إلى التخصصات الخاصة بوظائف المستقبل، التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.