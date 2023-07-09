تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعرف على المعاهد المعتمدة من «الأعلى للجامعات»

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعاهد المعتمدة لطلاب مختلف الشهادات بتنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج شهادات الدبلومات الفنية مؤخرًا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، في إطار متابعة استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لمختلف المعاهد الخاصة، أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة من «الأعلى للجامعات»:

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالي للدراسات التعاونية ـ القاهرة- المنيرة

المعهد العالي للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

المعهد العالي للتعاون الزراعى بأسيوط

المعهد العالي للغات ـ بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالي للغات ـ شيراتون ـ بمصر الجديدة

معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالمقطم

المعهد العالي الدولى للغات والترجمة الفوريةـ القاهرة الجديدة

معهد المدينة العالي للغات الدولية ـ شبرامنت

المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية

المعهد العالي للاعلام وفنون الاتصال ـ 6 أكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

المعهد العالي للسياحة والفنادق ـ 6 أكتوبر

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي ـ سيوف ـ الإسكندرية

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر.

معهد سينا العالي للسيحة والفنادق ـ راس سدر

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق ـ بالمقطم

المعهد العالي للسياحة والفنادق ـ كينج مريوط ـ الإسكندرية

المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (ايجوث)

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالاقصر - ايجوث

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة .

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الاثار ـ أبو قير ـ الإسكندرية

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية ـ الجيزة

الأكاديمة الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

المعهد العالي للعلوم الإدارية ـ 6 أكتوبر

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ 6 أكتوبر

المعهد العالي للدراسات المتطورة ـ بالهرم

المعهد المصري لأكاديمة الإسكندرية للإدارة والمحاسبة ـ بالإسكندرية

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات ـ بلبيس

المعهد العالي للحاسب الآلي ـ كنج مريوط الإسكندرية

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بأرض البنفسج 2

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية – المعادي

المعهد العالي للحاسب الآلي وادارة الاعمال ـ الزرقاء

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات ـ ابو قير ـ الإسكندرية

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية ـ المقطم

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة ـ الهرم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصص

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

معهد راس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي - دمياط

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ التجمع الخامس

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول- مدينة القاهرة الجديدة

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر

معهد المدينة العالي للادارة والتكنولوجيا ـ شبرامنت ـ الجيز

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات طريق سقارة الهرم

المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة ـ سوهاج

المعهد التكنولوجي العالي ـ بالعاشر من رمضان

أكاديمية أخبار اليوم

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

المعهد العالي للهندسة المعمارية 6أكتوبر

معهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادى

المعهد العالي للهندسة بالشروق

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا ـ طريق مصر الإسماعيلية

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

المعهد العالي للهندسة ـ 15 مايو

معهد الهندسة العالي لتكنولوجيا الطيران ـ أمبابة

المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالي للفنون التطبيقية 6 أكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة لعلوم الإعلام ـ6اكتوبر

المعهد الكندى العالي للتكنولوجيا والهندسة والإدارة بالتجمع الخامس

معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء بامبابة

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

معهد الادارة والسكرتارية مصر القديمة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - كينج ماريوط

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبى المطامير ـ البحيرة

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

معهد سيناء للدراسات النوعية بالعريش

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصوره

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول ـ القاهرة الجديدة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالاسماعيلية (ايجوث)

معهد الصفوه العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بطمو

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا - طموه

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الوادي العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

المعهد الكندى العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد الكندى للادارة - 6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية - المنزلة

معهد الإسكندرية العالي للاعلام بسموحة

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد القناه العالي للهندسة

المعهد العالي للعلوم الإدارية ـ بلبيس ـ الشرقيه

معهد الدلتا العالي للهندسة بالمنصورة

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديده

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس ـ البحيرة

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة ـ الهرم

معهد الجزيرة العالي للاعلام وفنون الاتصال بالمقطم

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس

المعهد الدولى العالي للإعلام بمدينة الشروق

المعهد العالي للعلوم الإدارية باوسيم

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحله الكبرى

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - الطود - الأقصر 1

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالي للهندسة ببلبيس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا1

معهد العجمى العالي للعلوم الإدارية

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات

المعهد العالي للعلوم الإدارية بني سويف

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم

الأكاديمية المصرية للهندسة و التكنولوجيا المتقدمة

المعهد العالي للدراسات الفندقية و السياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا ببرج العرب

المعهد العالي للغات و الترجمة الفورية بأسوان

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

معهد المنيا العالي للغات

المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بالمنوفية

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ببلبيس

معهد راية العالي للإدارة و التجارة الخارجية

المعهد العالي للهندسة بالمنيا