تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات متخصصة بالجامعات الأهلية والخاصة تقبل الناجحين

كليات متخصصة في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أعلن عنها عدد من الجامعات خلال الفترة الماضية، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات.

كليات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في الجامعات الأهلية والخاصة

وكشفت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس الجامعة، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق، عن تعديل لائحة القبول لكلية التصميم والفنون الإبداعية، لتقبل الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية، وفقًا لعدد من الاشتراطات والقواعد، بجانب قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات.

تنسيق شهادات الدبلومات الفنية 2023

وأوضح رئيس جامعة الأهرام الكندية، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، أن الالتحاق بالكلية من خلال التقدم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفقا للحدود الدنيا التي يقرها الأعلى للجامعات، ومن ثم يتم عقد امتحانات القدرات، موضحا أن الكلية تحتوي على برامج أربعة تتمثل في برنامج التصميم الداخلي والأثاث، وبرنامج تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة، وبرنامج تصميم الأزياء والمنسوجات، وبرنامج تصميم المنتج الصناعي.

اختبارات المعادلة للحاصلين على شهادة الثانوية الفنية 2023

ويتم قبول الطلاب من هذه الفئة بناء على المجموع الكلي للمواد النظرية والعملية لامتحان الدبلوم وبنسبة لا تتعدى الـ10% من مجموع الطلاب المقبولين بالكلية من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وفي جامعات الملك سلمان الدولية، يستطيع طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2033 الالتحاق بكلية الزراعات الصحراوية في عدد من الأقسام والتخصصات، حيث تكمن رؤية الكلية الشاملة في تحقيق رسالة الريادة العلمية بالالتزام المهني بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لإعداد خريجين وكوادر قادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا وفقا لاحتياجات المجتمع المحلي، وسوق العمل الإقليمي والدولي عن طريق تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعليم والبحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار والإبداع وخدمة المجتمع والبيئة.