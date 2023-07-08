تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. «اعرف ميعاد التقديم»

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لأعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، كطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها «الأعلى للجامعات الحكومية» برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي من المقرر أن يبدأ أول أعماله بفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2023 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات يبدأ بفتح باب التقدم لامتحانات اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، ومن ثم بعد اجتياز الطالب للاختبارات يتم تنسيقه وتوزيعه على الكليات وفقا لتخصصه والحدود الدنيا للقبول، موضحة أنه بالنسبة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني فإنه يكون بعد انتهاء أعمال تنسيق المرحلة الثالثة، لافتة إلى أن الوزارة لم تحدد حتى الآن مواعيد انطلاق مراحل التنسيق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وتطبيق قواعد اختبارات القدرات

وفي إطار إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أكدت المصادر حرص المجلس الأعلى للجامعات على استمرار سياسة الالتزام الكامل من الكليات بالتوجيهات والاستعداد مبكرا لأعمال تنسيق الكليات 2023 والتأكيد على تطبيق كافة المعايير والقواعد الخاصة باختبارات القدرات 2023، منوهة بأن «الأعلى للجامعات» قرر إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها، والشهادات الثانوية الفنية لكليات التمريض والإعلام والمعهد الفني للتمريض والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية وكليات التكنولوجيا والتعليم، وكذلك إلغاء الاختبارات المعرفية.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التعليم الفني، أعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بنسبة نجاح 64.47%.