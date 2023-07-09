تنسيق التمريض 2023 محافظة الوادي الجديد .. الأوراق والحد الأدنى

انطلقت أعمال تنسيق التمريض 2023 محافظة الوادي الجديد، الثلاثاء الماضي، بحسب الضوابط والشروط التي حددتها وزارة الصحة، مع تطبيق الحد الأدنى للقبول على ملفات جميع الطلاب المتقدمين، في 5 مدارس تمريض بمختلف أرجاء المحافظة، فيما تستمر أعمال التنسيق حتى يوم 13 يوليو الجاري.

تنسيق مدارس تمريض الوادي الجديد 2023-2024.

تستعرض «الوطن»، من خلال خدماتها التي تقدمها لقرأها عن تنسيق مدارس تمريض الوادي الجديد 2023-2024.

ما هو مجموع التمريض 2024 محافظة الوادي الجديد؟ ووفقاً لبيان مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، فإنّه يجري حالياً تحديد مجموع التمريض للعام الدراسي المقبل 2024 بمحافظة الوادي الجديد الذي لم يختلف عن العام الماضي الذي تراوحت نسب المجموع ما بين 260 حتى 265 درجة كحد أدنى بنسب مختلفة لكل مركز على حده لتسليم ملف الطالب أو الطالبة، بينما من المقرر أن يتم اختيار الطلاب الحاصلين على أعلى درجات.

شروط تنسيق التمريض 2023 محافظة الوادي الجديد

وكشف قطاع الصحة شروط تنسيق التمريض 2023 محافظة الوادي الجديد التي تمثلت في النقاط الآتية:

أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء محافظة الوادي الجديد.

دراسة اللغة الإنجليزية سواء لغة أولى أو ثانية.

الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.

أن يكون حاصلًا على درجة الحد الأدنى للقبول فما أعلى.

ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا ويوقع على إقرار بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

تنسيق تمريض الوادي الجديد 2023-2024

هناك بعض مدارس تمريض الوادي الجديد التي تقع في العديد من المناطق منها:.

مدرسة تمريض الخارجة.

مدرسة تمريض الفرافرة.

مدرسة تمريض باريس.

مدرسة تمريض الداخلة.

مدرسة تمريض بلاط.

الأوراق المطلوبة لتنسيق تمريض الوادي الجديد 2023

أصل الشهادة الإعدادية + 3 صور منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة + 3 صور منها.

صورة الرقم القومي لولي أمر الطالب أو الطالبة.

8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

6 طوابع مهن طبية.

دمغة بجنيه.

حافظة بلاستيكية للمستندات.