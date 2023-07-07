خريطة مدارس التمريض في الدقهلية.. شروط وأوراق التقديم

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خريطة مدارس التمريض في الدقهلية والتقديم بها، إذ يجري التقديم بها بداية من غدا السبت 8 يوليو حتى 22 يوليو داخل الأماكن المحددة من قبل المديرية

أماكن التقديم والتواجد لمدارس التمريض بالدقهلية

وحدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان له عدة أماكن للتقديم لمدارس التمريض منها:

- طلخا: يتم التقديم داخل مركز طب الأسرة بميت الكرماء ومدرسة طلخا.

- محلة دمنة: يتم التقديم داخل مركز طب أسرة محلة دمنة ومدرسة محلة دمنة.

- البرامون يتم التقديم داخل مركز طب الأسرة بالبرامون ومدرسة البرامون.

- جمصة داخل مستشفى جمصة ومدرسة جمصة.

- المنزلة بالمركز الحضري ومدرسة المنزلة.

- دكرنس: بمبنى مقابل لمستشفى دكرنس ومدرسة دكرنس.

- شربين: داخل مستشفى شربين ومدرسة شربين.

- أجا: داخل مستشفى أجا ومدرسة أجا

- نبروه: في مستشفى نبروه وداخل مدرسة نبروه

- ميت غمر: ميت محسن داخل مركز طب أسرة محسن مدرسة ميت محسن

- دماص: داخل مستشفى دماص يتم التقديم بمدرسة ميت محسن

- بلقاس: داخل مستشفى بلقاس وبمدرسة بلقاس

- منية النصر: داخل المدرسة منية النصر وداخل مستشفى منية النصر

- بني عبيد داخل مستشفى بني عبيد، ومدرسة بني عبيد

- ميت سلسيل: بجوار مستشفى ميت سلسيل وداخل مستشفى مدرسة ميت سلسيل

- الجمالية: داخل مستشفى الجمالية وفي مدرسة الجمالية

- المطرية: داخل المبنى القديم لمستشفى المطرية ومدرسه المطرية

- تمي الأمديد داخل مركز طب أسرة بأبو داوود

- السنبلاوين: داخل مستشفى السنبلاوين ومدرسة السنبلاوين

- غزالة: بمركز طب الأسرة بغزالة يتم التقديم ومدرسة السنبلاوين.

قواعد وتنسيق التقديم بمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالدقهلية

يجري التقديم لمدارس التمريض على مدار أيام لكل مجموع أيام مختلفة، وتأتي الأفضلية للقبول المجاميع الأعلى، ويجري سحب الملفات للتقديم وفقا للدرجات كالآتي :

- 280 - 270 لمدة يومين 8،9 يوليو.

- 269 إلى 259 تستمر لمدة يومين 10 و 11 يوليو

- 258 و 248 تستمر لمده يومين 12 و 13 يوليو

- 247 إلى 237 يومين 15 و 16 يوليو

- 236 إلى 225 يومين 18 و 17 يوليو

- المتخلفات عن التقديم وباقي المجاميع يومين 19 و 22 يوليو

شروط التقديم لمدارس التمريض بالدقهلية

يوجد الكثير من الشروط من ضمنها:

- أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسن السير والسلوك

- الأعداد المقبولة بالفصل الواحد لكل مدرسة تتراوح بين 25 إلى 30 طالبة فقط

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، ولا يوجد استثناءات في القبول مدارس الثانوية للتمريض على مستوى المحافظة

- اجتياز الاختبارات والكشوف المحددة من قبل المديرية وهي اختبارات القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي والاختبار النفسي ويحق للجنة إضافة ما تراه مناسب من فحوصات واختبارات.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس التمريض بالدقهلية

- صورة ضوئية من الوجهين لاستمارة الشهادة الإعدادية بدون قشط أو شطب

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد الكمبيوتر

- عدد 6 صور شخصية فوتوغرافية للطالبة يتم تقديمها عند إجراء الاختبارات

- صورة بطاقة ولي الأمر

-شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين

- شهادة حسن سير وسلوك من آخر مدرسة كانت بها الطالبة