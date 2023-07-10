حالة الطقس اليوم.. معتدل الرطوبة والحرارة واضطراب حالة البحر المتوسط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 10-7-2023، متوقعة أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن سرعة الرياح من 50:70 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 4 أمتار.

طقس معتدل الحرارة والرطوبة في الصباح

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر والمساء على كل الأنحاء، بينما يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار.

ونصحت «الأرصاد» المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين «2:3» درجات مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 10 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.