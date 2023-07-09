«الأرصاد» تكشف موعد استقرار حالة الطقس.. وتوجه نصيحة للمواطنين

تسود حالة من اضطراب الأحوال الجوية على عدة مناطق من البلاد، لتأثرها بهبوب الرياح الشمالية الغربية، وخاصة على الساحل الشمالي من البحر المتوسط، وتسببت تلك الحالة توقف العديد من الأنشطة البحرية، وهو ما يدفع المواطنين لمعرفة موعد استقرار حالة الطقس.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها تشمل مدن: مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، لافتة إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 50:70 كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار.

موعد استقرار حالة الطقس

وعن موعد استقرار حالة الطقس كشفت هيئة الأرصاد أن حالة اضطراب البحر تستمر حتى غد الاثنين، ويبدأ استقرار حالة الطقس وعودة الأجواء لطبيعتها من يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح بعدم التعرض للشمس

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس كونها تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين «2:3» درجات مئوية.

وتوقعت أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة رطب في الصياح الباكر والمساء على كافة الأنحاء، أما خلال ساعات النهار فيكون حارًا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الاثنين 10 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.