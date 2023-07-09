رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة ورياح سريعة تسبب ارتفاع الأمواج

كتب:

صفية النجار
01:01 ص | الأحد 09 يوليو 2023
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء.

أما خلال ساعات النهار فيكون طقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الموج 

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، بسبب سرعة الرياح التي تتراوح من 50:70 كم/س، وتؤدي إلى ارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

وتنصح الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس كونها تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين «2:3» درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 يوليو

وجاءت درجات الحرارة اليوم على أقاليم الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

اقرأ المزيد:

حالة الطقس اليوم.. حار رطب والأرصاد تحذر المصطافين من حالة البحر المضطربة

حالة الطقس اليوم 6-7-2023 وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تحذر من الرطوبة والشمس

حالة الطقس اليوم.. حار رطب في النهار ومعتدل الحرارة مساء

حالة الطقس اليوم.. شبورة في الصباح الباكر ورياح على عدة مناطق

«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية في حالة الطقس اليوم.. لا تتعرضوا لأشعة الشمس

حالة الطقس اليوم 29-6-2023.. حار رطب على القاهرة والوجه البحري
بقلم صفية النجار