حالة الطقس اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة ورياح سريعة تسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء.

أما خلال ساعات النهار فيكون طقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الموج

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، بسبب سرعة الرياح التي تتراوح من 50:70 كم/س، وتؤدي إلى ارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

وتنصح الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس كونها تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين «2:3» درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 يوليو

وجاءت درجات الحرارة اليوم على أقاليم الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.