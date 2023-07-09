«كابيتانو مصر»: بدء التجهيز للموسم الثاني.. وكشافون من أوروبا لانتقاء أفضل اللاعبين

أعلن الدكتور محمود سعد، المشرف الفني على برنامج «كابيتانو مصر»، بدء التجهيزات لانطلاق الموسم الثاني للبرنامج، بإعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بالمحافظات، تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية.

«كابيتانو مصر» كان برنامجًا ثم تحوّل لمشروع

وقال «سعد» خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، إن الموسم الأول شهد تقديم أكثر من 50 ألف لاعب، جرى اختيار 11370 لاعبا، وجرى إجراء الاختبارات في 7 محافظات بدأت بالإسماعيلية وكذلك القاهرة والشرقية والغربية، والتصفيات أسفرت عن 410 لاعبين، وجرى تصفيتهم لـ 168 لاعبا، ثم لـ144 لاعبا، ثم قسموا لـ8 فرق، باسم عظماء كرة القدم.

وأشار الكابتن محمود سعد، إلى أن «كابيتانو مصر» كان برنامجا وتحول إلى مشروع، وفي شهر أغسطس سيأتي كشافون من أوروبا لانتقاء أفضل اللاعبين، مضيفًا أن هذا المشروع أشبه بمشروع حياة كريمة، إذ يستهدف الوسطاء دون أي واسطة أو مجاملات، أو مقابل مادي.

خبراء ومدربون على أعلى مستوى

وتابع أن مراكز التدريب تضم قياسات جديدة وأجهزة على أعلى مستوى لقياس اللياقة والكفاءة، وسيتم الاستعانة بها في الاختبارات المقبلة، وجرى الاستعانة بخبراء ومدربين وفرق عمل على مستوى عال؛ لانتقاء أفضل لاعبين متميزين في هذه المرحلة.

برنامج كابيتانو مصر هو برنامج أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، وهو أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم في الشرق الأوسط، ويعد المشروع هو مشروع الدولة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم والناشئين في جميع المحافظات المصرية، وقد حازت المسابقة على اهتمام عدد كبير جدًا من أولياء الأمور الذين يرون في أبنائهم موهبة حقيقة تستحق الاهتمام والتفوق في كرة القدم.