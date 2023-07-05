مواعيد وشروط اختبارات كابيتانو مصر.. اعرف التفاصيل كاملة

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، مواعيد الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر، وتوقيتات إجراء الاختبارات لمواليد 2009 في المحافظات المختلفة، لاكتشاف المواهب والمهارات في الناشئين، وذلك تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية.

وفي السطور التالية نعرض مواعيد اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني، وأماكن عقد الاختبارات، وفق وزارة الشباب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

مواعيد وأماكن اختبارات كابيتانو مصر

تأتي مواعيد اختبارات كابيتانو مصر، كما يلي.

1- سوهاج أيام 12 و13 يوليو 2023، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج.

2- أسوان أيام 15 و16 يوليو 2023 في ملاعب جامعة أسوان.

3- المنيا أيام 19 و20 يوليو 2023 في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

4- بورسعيد أيام 24 و25 يوليو 2023 في ملاعب المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

5- البحيرة أيام 30 و31 يوليو في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

6- المنوفية أيام 5 و6 أغسطس في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

7- أيام 9 و10 أغسطس في ملاعب نادي بلدية المحلة بالغربية للموهوبين من محافظات الدلتا.

8- القاهرة أيام 13 و14 أغسطس في ملاعب مركز شباب الجزيرة.

شروط إجراء اختبارات كابيتانو مصر

1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

2- ألا يكون مسجلا بأي نادٍ أو هيئة رياضية.

3- حضور الاختبارات بزي رياضي (شورت - تيشيرت – حذاء رياضي).

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني.