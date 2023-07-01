أماكن اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني.. تبدأ 12 يوليو المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق الموسم الثاني من اختبارات كابيتانو مصر لمواليد 2009، وكشفت تفاصيل أماكن الاختبارات وأبرز المواعيد.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن اختبارات كابيتانو مصر، وفقًا لما أوضحته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أماكن اختبارات كابيتانو مصر

وتأتي أبرز المحافظات وأماكن الاختبارات لمسابقة كابيتانو مصر في المواعيد التالية، وفقًا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة.

1- محافظة سوهاج (12 و13 يوليو مركز شباب مدينة سوهاج).

2- محافظة أسوان (15 و16 يوليو ملاعب جامعة أسوان).

3- محافظة المنيا (19 و20 يوليو النادي الرياضي بالمنيا الجديدة).

4- محافظة بورسعيد (24 و25 يوليو)، المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

5- محافظة البحيرة (30 و31 يوليو) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

6 محافظة المنوفية (5 و6 أغسطس) نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

7- محافظة الغربية (9 و10 أغسطس) نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

8 - محافظة القاهرة (13 و14 أغسطس) مركز شباب الجزيرة.

شروط المشاركة في اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني

1- أنّ يكون المتقدم للاختبارات من مواليد 2009 (14 سنة)، والحضور بصورة شهادة الميلاد.

2- أنّ لا يكون مسجلًا بأي نادي أو هيئة رياضية.

3- حضور الاختبارات بزي رياضي (شورت - تيشيرت – حذاء رياضي).

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

5- الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.

6 - الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي ودون دفع أي رسوم على الاستمارات.