شركة تذكرتي تكذب ما نُشر بجريدة المصري اليوم حول أسعار تذاكر حفلات تامر حسني

أصدرت شركة «تذكرتي»، بيانًا تُكذب فيه ما نُشر بجريدة «المصري اليوم»، حول أسعار تذاكر حفلات تامر حسني، إذ تضمن البيان، أنه في إطار قيام شركة تذكرتي بإصدار وبيع تذاكر حفلات وفعاليات مهرجان العلمين 2023، الذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، انتشرت بعض الأخبار المغلوطة، بخصوص أسعار تذاكر أولى حفلات الموسم وهي حفلة الفنان تامر حسني.

وتم تداول أسعار مخالفة لما هو عليه بالموقع الرسمي لشركة تذكرتي، حيث نشرت جريدة المصري اليوم، والتي لم تراعي الدقة في النشر، أن سعر التذكرة في الفئة الأولى 75 ألف جنيه، وهو ما يخالف الحقيقية، حيث إن السعر الرسمي هو 7500 جنيه فقط لا غير، وأن السعر الذي تم نشره بالجريدة، هو سعر 10 أفراد في الفئة الأولى وليس سعر الفرد الواحد.