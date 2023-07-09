حفل تامر حسني في لبنان.. معجب يتعرض للإغماء والفنان يتدخل

شهد حفل تامر حسني في لبنان، حضورا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الفئات والأعمار، إذ أشعل الفنان الحفل بباقة من أبرز أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفل تامر حسني تتوقف بسبب شاب

وتعرض شاب في حفل تامر حسني، لإغماءة، نتيجة للازدحام والتدافع، وبعدما عرف تامر حسني، طلب من الأمن سرعة النزول إليه والاطمئنان على الشاب، وظل يسأل كل من حوله هل أصبح بخير.

وتوقف حفل تامر حسني لمدة طويلة، ولم يكمل الغناء إلا بعدما تأكد أن الشاب الذي تعرض للإغماء أصبح في حالة جيدة.

تامر حسني يحتفل بنجاح حفلته

وكان تامر حسني نشر منذ قليل صورا من الحفلة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها: «استقبال وذوق وطاقة حب وحماس مش طبيعية، استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظة مش هنساه جرى تسجيلها في حياتي من أهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي بشكل عام، حسيت بالحب والانتصار من فرحتي حسيت مش قادر أقف، مش قادر أغني، مش عارف أتكلم، مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم ويعبر عن الفرحة اللي دخلتوها قلبي».