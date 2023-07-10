أبرز بدائل الثانوية العامة في مطروح.. الضبعة النووية والتمريض والفندقي

تتعدد بدائل الثانوية العامة في محافظه مطروح لتتيح أمام جميع الطلاب التقديم للالتحاق بمدارس ثانوية فنية تفتح أمامهم فرص عمل متميزه في مختلف القطاعات والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل في ظل محاولات من الطلاب أولياء الأمور لاختيار مدارس بعيداً عن الثانوية العامة تتمتع بمستقبل مضمون.

وننشر من خلال هذا التقرير أبرز مدارس الثانوي الفني التي تجذب الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية وما يعادلها.

مدرسة الضبعة النووية

وتعد مدرسة الضبعة النووية من أكثر المدارس في محافظة مطروح التي تلقى قبول لدى طلاب الشهادة الإعدادية حسب إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن»، ويحرص الناجحون في الإعدادية التقديم بها سنوياً من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود تعيينات بعد التخرج في المشروع القومي بمحطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى فرص استكمال التعليم العالي في كليات الهندسة والتكنولوجيا بعد دراسة الدبلوم الفني بنظام الخمس سنوات.

مدارس التمريض في مطروح

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مدارس التمريض في محافظة مطروح بنين وبنات في عدة مدن مرسى مطروح والحمام وسيوة، ويتقدم إليها أعداد كبيرة سنوياً، في ظل توفير فرص عمل فور التخرج من الدبلوم الثانوي بالتعيين بإحدى المستشفيات أو المراكز الطبية ووحدات الرعاية التابعة لوزارة الصحة، وبدأنا في فتح باب تلقي الطلبات بتاريخ 8 يوليو 2023.

مدارس السياحة والفنادق

ويحرص لفيف من الطلبة والطالبات التقدم لمدارس السياحة والفنادق بمطروح طبقاً لوكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح والتي توفر فرص عمل في قطاع السياحة في الفنادق والقرى السياحية في مدينة مرسى مطروح ومدينة سيوة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي.