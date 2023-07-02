نشأت الديهي: الدولة أنجزت مشروعات 70 عاما في 7 سنوات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المشروعات التي أقيمت في مصر خلال 7 سنوات، تقام في أفضل الأحوال خلال 70 عامًا.

وأضاف «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «TEN» مساء الأحد، أنَّ مشروع قناة السويس الجديدة انتهى في عام واحد بدلاً من 3 سنوات، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة قفزت بإيرادات القناة القديمة لـ9.3 مليار دولار لأول مرة في تاريخ قناة السويس، والأهم من إيراد قناة السويس أن هذا المشروع ساهم في عودة الثقة لدى الشعب المصري.

مصر الدولة الوحيدة التي تهاجم فيها كل المشروعات رغم الإنجازات

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تهاجم فيها كل المشروعات، رغم الإنجازات الكبيرة التي تحقق على أرض الواقع».