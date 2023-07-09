علاء السقطي: السوق المصرية تحتاج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رأى علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشاركة أكثر من شخص في عمل مشروع يحقق نجاحا كبيرا كون كل فرد يشارك فيه سيقدم فكرة بتخصصه الذي سيبتكر فيه وهو ما يسهم في النجاح، مشددا على أن السوق المصرية في حاجة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد يدعم كل من يريد أن ينفذ مشروعه في أي مجال.

السقطي: نسبة البطالة في القاهرة وبحري قليلة

وأكد السقطي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أهمية التأكد من المعلومة خاصة في التعاملات والمشروعات، مبينا أن نسبة البطالة في القاهرة وبحري قليلة جدا بخلاف الصعيد، لافتا إلى التفكير مهم أيضا قبل اقتحام السوق.

السقطي: تقديم مساعدات للراغبين في عمل مشروعات

وأوضح أن التواجد في السوق لا بد أن يكون بفكر مختلف عن المتاح لزيادة الإقبال على المنتج، مبينا أن الاتحاد يقدم المساعدات للراغبين في عمل مشروعات ولا يبخل بأي معلومة أو مساعدة.