شروط ومواعيد اختبارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، عن فتح باب التقدم إلكترونيًا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، لقبول الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين STEM، للعام الدراسي 2023-2024.

مواعيد اختبارات مدارس المتفوقين بالمنيا

وأوضحت مديرية تعليم محافظة المنيا في بيان عبر صفحتها الرسمية، أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس STEM في الفترة من السبت 12 أغسطس المقبل، حتى الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.

تشمل شروط التقديم أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمره في 1 أكتوبر 2023 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2022-2023.

شروط التقديم بمدارس المتفوقين

وتتضمن الشروط الخاصة للتقديم أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي فقط.

- لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: اللغة الإنجليزية - الرياضيات – العلوم.

وأشار بيان مديرية التعليم، إلى أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتي:

- طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات عدد 2 صورة شخصية للطالب.

- تقديم وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

وبالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكتروني، ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وهم الفئات الآتية:

- طلاب في الخارج

-طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون لشروط التقدم.

-الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

-الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إيداع مثبت من أكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.

-الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

-طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

-الطلاب المصريون فقط والمستوفون لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.

وأضاف بيان تعليم المنيا، أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يستوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.