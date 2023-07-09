إزالة 43 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المنيا

قاد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، اليوم الأحد، حملة إزالة بالمرحلة الثالثة، الموجهة إلى حي غرب المدينة، حيث تمت إزالة 40 حالة تعدي، وإيقاف 3 حالات بناء مخالفة عبارة عن شدات خشبية تمهيدًا لصب الأعمدة، حيث تم فك الشدات الخشبية على الفور والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة تعديات في قرية شارونة

في قرية شارونة بشرق النيل، تمكنت الوحدة المحلية بميانة من إزالة 34 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي الدولة، فيما تم رصد وإزالة 6 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية في قرية أبا بواسطة مجلس القروي، وتم إزالة جميع المخالفات بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد رئيس مركز مغاغة على رؤساء القرى بمتابعة الحالات المخالفة للبناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور، وتنفيذ القانون وفرض سيادة الدولة.

تعزيز الجهود لمنع التعدي على الأراضي

وتأتي تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الذي شدد على تعزيز الجهود لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والممتلكات الحكومية والبناء غير المرخص على أملاك الدولة والزراعات.