استرداد 222 فدانا وإزالة 86 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

شنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وإشراف متابعة وزير التنمية المحلية.

التصدي لكل أشكال التعديات

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا 43 حالة تعد بالبناء المخالف منها 34 حالة على أراضي أملاك دولة بقرى شارونة وقرارة وجزيرة شارونة، ورصد وإزالة 6 حالات بالبناء على الأراضي الزراعية بمجلس قروي آبا، و3 حالات تعد بحي غرب المدينة و تمت الإزالة بالكامل.

إزالة تعديات في ديرمواس

وفى مركز ديرمواس، تمت إزالة 13 حالة تعد منها حالتان تعد على أراضى زراعية بقرية دلجا و11 حالة تعد على أملاك دولة ري بواقع 5 حالات بالمدينة و6 بقرية بنى حرام، بالإضافة إلى استرداد 5 حالات بمساحة إجمالية 222 فدانا على أملاك دولة بقرية دلجا، وفي مركز سمالوط، تم إزالة 9 حالات بناء مخالف بدون ترخيص.

إزالة 16 حالة تعد

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 16 حالة تعد منها 8 حالات تعد على أراض زراعية بشلقام و3 حالات بقرية صندفا، وحالتان تعد بالبناء المخالف فى المهد بقرية بنى على وحالتان بناء مخالف بحي شمال المدينة وحالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني أرض تعاون زراعي بعزبة أبو جمعة التابعة لقرية أبوجرج.