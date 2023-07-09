«التعليم»: ضبط 4 حالات غش بامتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات، رصدت 4 حالات غش إلكتروني، حالتان في مادة علم النفس والاجتماع، بمحافظتي القاهرة، والشرقية، وحالة واحدة في مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» بمحافظة المنوفية، وحالة واحدة في امتحان مادة الجولوجيا بمحافظة بني سويف، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب متلبسين بالغش باستخدام الهاتف المحمول.

التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة في الغش

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول لتحقيق عاجل

وبالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تصوير أجزاء من أسئلة مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، داخل دورة مياه بإحدى اللجان بمحافظة الشرقية، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة إلى التحقيق العاجل بمقر الوزارة لمسؤوليتهما الكاملة عن الواقعة.

وجددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات «الدور الأول» سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم «الأحياء» لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات البحتة» لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ «ورقة ثانية».