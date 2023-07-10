تنسيق التمريض 2023 محافظة سوهاج.. تعرف على شروط التقديم

تنسيق التمريض 2023 محافظة سوهاج يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء محافظة سوهاج من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، ذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الأسابيع الماضية إذ يرى بعض الطلاب أنها أفضل المدارس البديلة للثانوية العامة.

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تنسيق التمريض 2023 محافظة سوهاج

وتنسيق التمريض 2023 محافظة سوهاج، يشهد بحثا متزايدا من قبل الطلاب والشروط اللازمة للتقديم المدرسة كبديل للثانوية العامة، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن التنسيق، وخلال أيام سيتم الإعلان وذلك بحسب ما صرح به مصدر مسؤول بمديرية الصحة بسوهاج.

عدد مدارس التمريض في محافظة سوهاج

وجاء عدد مدارس التمريض في سوهاج 15 مدرسة للبنين والبنات موزعة في مختلف مراكز المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، وهم كالتالي:

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، في مركز جهينة

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، في مركز طهطا

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، في مركز جهينة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات في مدينة سوهاج.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز أخميم.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز طما.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز المراغة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز البلينا.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز طهطا.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، في مركز المنشاة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، في مركز جرجا.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، في مركز دار السلام.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، في مركز طما.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، في مركز المراغة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، في مركز أخميم.

شروط التقديم في مدارس التمريض

يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي، في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة.

ألا يقل سن المتقدم عند بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

يتعهد المتقدم بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر لكل منهما، وألا تكون الطالبة متزوجة.

اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.