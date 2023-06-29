محمد أنور يتحدث عن مشاهد السفر في «مستر إكس»: فيلم عربي بمقاييس أجنبية

صور الفنان محمد أنور عددا كبيرا من مشاهد السفر في فيلم مستر إكس، الذي يعرض ضمن موسم عيد الأضحى الحالي، في اليونان والغردقة.

محمد أنور يتحدث عن إيجابيات التصوير بالخارج في مستر إكس

وقال محمد أنور لـ «الوطن»: «من الإيجابيات في الفيلم أن مشاهده معتمدة بشكل أكبر على السفر، خاصة أن السفر يقرب الناس من بعضها البعض، فهذه الحالة صنعت جوا من الألفة بيننا، كما أن كل التصوير الذي حدث في اليونان والغردقة وغيرها، أظهر صورة عالمية، أشعرت المشاهد أنه أمام فيلم عربي بمقاييس أجنبية».

أبطال فيلم البعبع

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.