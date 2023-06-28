محمد أنور: «ولعت بجد» في مشهد الحريق بفيلم «البعبع» وخرجت مصابا

كشف الفنان محمد أنور عن تفاصيل مشاركته فى بطولة فيلم «البعبع» مع الفنان أمير كرارة، مشيراً إلى أنه تحمس بصورة كبيرة للفيلم منذ قراءة السيناريو للمرة الأولى، حيث يجسد دور أكشن ومختلفاً عن الذى قدمه من قبل.

وقال محمد أنور لـ«الوطن»: «الفيلم له تركيبة مختلفة وشكل خاص، فضلاً عن التعاون مع الفنان أمير كرارة، وشركة إنتاج كبيرة مثل سينرجى، وتحت قيادة المخرج حسين المنباوى، بالإضافة إلى أن فكرة الفيلم جديدة، والدور مختلف عن كل ما قدمته خلال مشوارى الفنى».

وعن التحضيرات الخاصة لفيلم «البعبع» قال: «حرصت على فقدان الكثير من وزنى بسبب طبيعة الدور، فالعمل تدور أحداثه حول عصابة تتجمع فى يوم واحد، ويحدث موقف فى بداية الفيلم يجعل الأبطال يتفرقون وكل منهم يجرى وراء الآخر». وتابع حديثه: كان أمير كرارة دائماً يرفض الدوبلير، على سبيل المثال صورنا مشهداً يستلزم إشعال النيران فى شخصى، وأثناء رؤية المشهد على الشاشة، باغتنى أمير بقوله «عارف لو كنت انت»، فقررت بعدها أن أقدم المشهد بدون دوبلير، واشتعلت النيران فىّ أثناء تصوير المشهد، موضحاً «أنا ولعت بجد، وتعرضت لإصابات كبيرة».