تأهل جامايكا إلى نصف نهائي الكأس الذهبية بهدف نظيف في مرمى جواتيمالا

تأهلت جامايكا، إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكاس الذهبية، فجر اليوم الاثنين، أثر فوزها على جواتيمالا بنتيجة، 1-0، في الدور ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية على استاد تي كيو أل بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية.

وأحرز هدف جامايكا، اللاعب كيرين بيل، في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، ليقود متتتخب بلاده لمواجهة المكسيك.

تاريخ بطولة الكأس الذهبية

وفي نسخة 2011 من بطولة الكأس الذهبية، فازت جامايكا على جواتيمالا في دور المجموعات بنتيجة 2-0، كما فازت جامايكا 4-3 على جواتيمالا في نسخة 2005 من المسابقة في دور المجموعات أيضا، وفي بطولة الكأس الذهبية 2003، حققت جامايكا، انتصارا على جواتيمالا بهدفين دون رد، وفي 1998، فازت جامايكا على جواتيمالا 3-2، وتعادلت جامايكا مع جواتيمالا سلبيا في نسخة عام 1969 من بطولة الكأس الذهبية.

وفي المباراة الرابعة في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية، يلتقي المنتخب الأمريكي مستضيف المسابقة ونظيره الكندي، ويدير لقاء المنتخب الأمريكي بنظيره الكندي في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية، طاقم تحكيم.

ويلتقي الفائز من مباراة المنتخب الأمريكي وكندا، بنما، التي حجزت بطاقة التأهل لقبل نهائي بطولة الكأس الذهبية على حساب العنابي القطري برباعية نظيفة، فجر أمس الأحد.

وكان منتخب الولايات المتحدة، التقى كندا في بطولة الكأس الذهبية 2021، في دور المجموعات وانتهت بفوز اليانكيز بنتيجة 1-0، أحرزه اللاعب شاكيول مور في الدقيقة الأولى من انطلاق المباراة، وفي نسخة 2011، فازت الولايات المتحدة على كندا بنتيجة 2-0، وفي 2007، حقق اليانكيز الفوز بـ2-1.

وفي نسخة 2005، فازت الولايات المتحدة على كندا بهدفين دون رد، فيما شهدت نسخة 2002 من بطولة الكأس الذهبية، تعادلا سلبيا بين المنتخبين في قبل النهائي، فيما تغلبت الولايات المتحدة بضربات الجزاء على كندا 4-2.