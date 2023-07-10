عاجل.. قرار مفاجئ من بيراميدز تجاه رمضان صبحي وإبراهيم عادل

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، عن موقف ناديه من بيع الثنائي رمضان صبحي، الذي سبق له الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإبراهيم عادل اللاعب الصاعد عقب تألقه مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

المدير الرياضي لبيراميدز: نرحب برحيل رمضان صبحي

وقال هاني سعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «نرحب برحيل رمضان صبحي في حالة وصول عرض يليق باسمه».

وأضاف سعيد: «حتى الآن لم يصل لنا أي عرض رسمي للتخلي عن رمضان صبحي خلال فترة الصيفية».

هاني سعيد: عروض بلجيكية غير رسمية لـ إبراهيم عادل

وتابع هاني سعيد: «هناك عروض من بلجيكا للتعاقد مع إبراهيم عادل، لكنها غير رسمية في الميركاتو الصيفي».

وأتم: «ما حدث حتى الآن مجرد محادثات شفهية، ولكن لو وصل لنا عرض رسمي من أوروبا سوف نرحب ببيع إبراهيم عادل لمساعدته على الاحتراف».

وكان إبراهيم عادل قد حصل مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بعدما قاد منتخب مصر الأولمبي للتأهل إلى المباراة النهائية، رغم الخسارة على يد المغرب، حيث ضمن الفراعنة تأهلهم إلى أولمبياد باريس 2024.

للمزيد من هنا