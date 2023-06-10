صدمة للأهلي بسبب رمضان صبحي.. بماذا قضت المحكمة الرياضية؟

أيدت المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتغريم النادي الأهلي 300 ألف جنيه إسترليني لصالح نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بسبب رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر السابق.

وجاء قرار «كاس»، بتغريم النادي الأهلي لصالح نادي هدرسفيلد؛ بسبب تتويج رمضان صبحي بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا مع النادي الأحمر، وفقًا للعقد المبرم بين الناديين.

تهديد بحرمان الأهلي من إيقاف القيدوأصبح النادي الأهلي ملزم بدفع 300 ألف جنيه إسترليني للنادي الإنجليزي بالفوائد، خلال 45 يوما من القرار وإلا سيتم حرمانه من القيد 3 فترات حتى السداد.

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