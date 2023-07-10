البحث عن جثمان شاب غرق بمياه البحر المتوسط بمطوبس.. وانتشال جثة آخر

يجري رجال الإنقاذ البحري، والغواصون البحث على مدار الساعة عن جثمان شاب يدعى علي أبو شنب، مقيم بقرية أبو شنب، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، والذي قد لقي مصرعه غرقاً أثناء الاستحمام بشواطئ مدينة مطوبس بالمحافظة أمس، وذلك بمنطقة غير مصرح بها بالنزول في مياه البحر الأبيض المتوسط ، نظراً لخطورتها.

وتمكن رجال الإنقاذ البحري والغواصون من المتطوعين بمعاونة عدد من الصيادين بالمنطقة من استخراج جثمان شاب آخر قد لقي مصرعه غرقا بذات الشواطئ السابق ذكرها ويدعى أحمد محمد بدير، مقيم بقرية أبوغنيمة، التابعة لمركز سيدى سالم، بالإقليم.

متابعة مستمرة من محافظ كفر الشيخ

بينما يجري رجال الإنقاذ البحري، والغواصون، أعمالهم المستمرة للبحث عن جثمان الشاب المفقود إثر غرقة بمياه البحر المتوسط، وذلك بمنطقة خطرة بشواطئ مطوبس، وذلك حسبما جاء في بيان محافظة كفر الشيخ، إذ يتابع عن كسب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لكل ما هو جديد حول عمليات البحث من قبل الغواصين المتطوعين للعثور على الشاب الثاني واستخراج جثمانه من مياه البحر المتوسط.

حادث غرق بمياه البحر المتوسط

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز مطوبس بالمحافظة، يفيد بغرق شابين بمياه البحر المتوسط بشواطئ مطوبس بالمحافظة أثناء الاستحمام بمياه البحر، ليجري انتشال جثمان شاب منهما، وجاري البحث للعثور على الآخر، حيث يتم المتابعة على مدار الساعة لكل ما جديد وما يبذل، وذلك من قبل الغواصين، وصيادي مطوبس من العاملين بمياه البحر المتوسط، بهدف العثور على الشاب المفقود منذ ما يقارب 24 ساعة