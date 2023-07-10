إصابة الحكم المساعد بكرة قوية في مباراة أمريكا وكندا بالكأس الذهبية (فيديو)
كتب:
حسن رمضان
05:14 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
مباراة الولايات المتحدة وكندا
انتهى الشوط الأول من مباراة الولايات المتحدة وكندا، بالتعادل السلبي، في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية، فيما شهدت الـ45 دقيقة الأولى، من اللقاء إصابة الحكم المساعد إثر ارتطام كرة قوية في رأسه.
وتعرض الحكم المساعد لمباراة الولايات المتحدة وكندا في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية، للنزيف من أنفه، ما اضطر حكم اللقاء ماركو أنطونيو أورتيز إلى إيقاف المباراة عدة دقائق لتلقي الحكم المساعد للإسعافات.
The linesman has just taken a ball straight to the head.— Swift Kicks (@realSwiftKicks) July 10, 2023
Get him a @Life_Alert
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pic.twitter.com/ixcLrGksCC
وقالت وسائل إعلام، إن الحكم يبدو أنه يعاني من ارتجاج في المخ، فيما تولى الحكم الرابع بديلا عنه.