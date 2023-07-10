عاجل.. مقتل 6 أشخاص في هجوم على دار حضانة بالصين

قُتل 6 أشخاص في حادث طعن بدار حضانة جنوب الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخص، فيما اعتقلت السلطات المشتبه به «25 عاما»، ووصفت الشرطة الصينية، الهجوم بالاعتداء المتعمد.

وقالت متحدثة باسم حكومة مدينة ليانجيانج جنوب الصين، إن من بين ضحايا الهجوم معلم وشخصين من الأهالي و3 تلاميذ، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية.

وفي 15 يونيو 2017، وقع انفجارا قرب حضانة أطفال في إقليم جيانجسو،، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 66 آخرين، وقالت حكومة منطقة فينجشيان، إن الانفجار وقع خارج المبنى، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».