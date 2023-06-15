الصين تسجل رقما قياسيا جديدا في البطالة بين الشباب

أظهرت بيانات رسمية نشرتها السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن معدل البطالة في صفوف الشباب في شهر مايو الماضي بلغ 20.8 بالمئة، في مستوى قياسي جديد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

البطالة في صفوف الشباب في الصين تواصل الارتفاع

من جانبه المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن بياناته تشير إلى أن البطالة في صفوف الفئة العمرية من الشباب بين 16 عاما إلى 24 عاما في المناطق الحضرية واصلت الارتفاع في الأشهر الأخيرة وبلغت الشهر الماضي 20.8 %، حيث كان هذا المعدل في أبريل 20.4 بالمئة.

أما معدل البطالة في صفوف القوى العاملة بأسرها فبلغ في شهر مايو الماضي 5.2 %، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في أبريل، وفق المكتب الوطني للإحصاء في الصين.

البنك المركزي الصيني يخفض سعر القروض متوسطة الأجل

في السياق خفض البنك المركزي الصيني اليوم الخميس سعر فائدة مرجعية للقروض المتوسطة الأجل، في إجراء توقعته الأسواق حيث لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك المركزي الصيني، في بيان، إن سعر الفائدة على قروضه الممنوحة لمدة عام للمؤسسات المالية خفض من 2.75% إلى 2.65%.

يذكر أن المرة الأخيرة التي خفض فيها المصرف سعر هذه الفائدة يعود إلى شهر أغسطس من العام 2022، وتتابع الأسواق من كثب سعر هذه الفائدة المرجعية.