وفاة عمة الفنان مصطفى قمر.. اعرف موعد ومكان صلاة الجنازة

أعلن علي رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، وفاة عمة الأخير، صباح اليوم الاثنين، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأوضح مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن صلاة الجنازة ستخرج من مسجد العمري عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين، على أن يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في العمود.

وفي سياق آخر، يواصل الفنان مصطفى قمر، تصوير فيلمه الجديد «أولاد حريم كريم»، والذي يعد جزءا ثانيا من فيلم حريم كريم، الذي عُرض عام 2007 تقريبا.

فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.