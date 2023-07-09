حالة الطقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة رطبة واضطراب حركة الملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر والمساء على كل الأنحاء.

ومن المتوقع في حالة الطقس الأيام المقبلة خلال ساعات النهار أن يسود حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، والتي تشمل مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، مشيرة إلى أن سرعة الرياح من 50:70 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 4 أمتار.

رياح على عدة مناطق

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس كونها تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين «2:3» درجات مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 10 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 11 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 31 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 12 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.