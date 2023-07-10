أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 10-7-2023 .. انخفاض قيمة عيار 21

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 10-7-2023، وبالنسبة لعيار 21 انخفض بقيمة 5 جنيهات، ليسجل 2170 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 2480 جنيهًا، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار وانخفاضات كبيرة الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك 2480 جنيهًا، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن سعر أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 قيمة 2170 جنيهًا بدلا من 2175 جنيها للجرام أمس، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيهات الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر الذهب عيار 18 عند 1860 جنيهًا بقيمة 4 جنيهات فقط عن سعر أمس.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و360 جنيها بانخفاض قدره 40 جنيها عن سعر أمس.

وانخفضت أسعار الذهب بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي خلال الـ10 أيام الماضية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 10-7-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن عن آخر سعر سجلته أمس.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم بالمصنعية من محل لآخر، ومن شركة لأخرى، حسب طبيعة المصنعية وحجم المشغول.

وعلى الصعيد العالمي، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع خلال التعاملات الصباحية اليوم في البورصات العالمية.